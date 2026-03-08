Scivola e si fa male in montagna | triestino recuperato dall' elicottero e portato in ospedale

Un giovane di Trieste, nato nel 1990, è stato recuperato dall’elicottero e portato in ospedale a Tolmezzo dopo essere caduto e aver riportato lesioni in montagna. L’incidente si è verificato in val Pesarina, e sul posto sono intervenute le squadre di soccorso. Il ragazzo è stato trasferito in condizioni di emergenza nell’ospedale più vicino.

I fatti sono avvenuti in val Pesarina nella serata di ieri 7 marzo. Sul posto le squadre del soccorso alpino, la finanza e i sanitari Un giovane triestino del 1990 è stato ricoverato in ospedale a Tolmezzo dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in val Pesarina. La chiamata al 112 è arrivata verso le 19 di ieri 7 marzo e sul posto si sono portate le squadre del Soccorso alpino, la guardia di finanza e i sanitari. Per consentire il recupero del giovane, bloccato a circa 1000 metri di quota a causa di vari traumi subiti, è satto fatto alzare in volo l'elisoccorso. L'uomo era scivolato per diversi metri. Sei i... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

