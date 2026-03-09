Oggi, lunedì 9 marzo, si svolge uno sciopero generale di 24 ore indetto da vari sindacati di base. La protesta coinvolge scuole, servizi sanitari e altri settori pubblici, con lavoratori che decidono di fermarsi per un'intera giornata. La giornata di astensione interessa diverse regioni e riguarda numerose istituzioni e strutture pubbliche. La mobilitazione si estende su tutto il territorio nazionale.

Oggi, lunedì 9 marzo, è in programma uno sciopero generale di 24 ore proclamato da diversi sindacati di base. Alla protesta aderiscono Cobas, CUB, USB e ADL Cobas. All’iniziativa partecipa anche la FLC CGIL, con possibili disagi nella scuola pubblica e privata, oltre che in università e formazione. “Vergogna”. Big Mama e Vannacci, volano parole di fuoco: scontro totale Lo sciopero è legato alle mobilitazioni per i diritti delle donne e contro la disparità di genere nel lavoro. Secondo la FLC CGIL, la giornata di astensione serve a ribadire il diritto all’autodeterminazione e alla parità salariale, denunciando la persistenza di discriminazioni, precarietà e violenze di genere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sciopero generale del 9 marzo: stop di 24 ore in scuola, sanità e servizi

