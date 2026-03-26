Sciopero 27 marzo 2026 | stop per trasporto pubblico locale scuola e stampa

Venerdì 27 marzo 2026 si terranno diverse agitazioni che coinvolgono il trasporto pubblico locale, le scuole e le testate di informazione. Le proteste sono state indette in vari settori e sono destinate a influenzare l’operatività di trasporti pubblici, attività scolastiche e servizi di stampa, con possibili disagi per cittadini e studenti.

Giornata di scioperi venerdì 27 marzo, con agitazioni che interessano il trasporto pubblico locale, la scuola e l’informazione. Trasporto: agitazioni a Milano, Torino e Napoli. A Milano, i lavoratori del gruppo Atm si fermano per 24 ore su iniziativa di Ai Cobas. L’interruzione del servizio è prevista tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Ma ci sono scioperi in varie altre città Milano: nell’area di Monza e Brianza sulla rete Net è previsto uno stop dalle 9 alle 11.50 e dalle 14:50 a fine turno. A Torino lo stop dei lavoratori di Arriva Italia è proclamato dalle 16 fino a fine servizio. A Napoli il personale della società Eav incrocia le braccia per 4 ore, dalle 19 alle 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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