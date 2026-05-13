Sciopero dei trasporti il 15 maggio | l' avviso di Busitalia

Il 15 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti pubblici locali, proclamato da due sindacati. L'annuncio riguarda il servizio di trasporto gestito dall'azienda di trasporto pubblico, coinvolgendo i lavoratori di alcune aziende del settore. La protesta interesserà le corse previste per quella giornata, senza indicare eventuali modifiche o sospensioni specifiche del servizio.

USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 15 maggio, della durata di 24 ore. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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