Sciopero dei mezzi a Milano confermato lo stop ma in forma ridotta | gli orari di bus tram e metro

Venerdì 15 maggio è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, ma in forma ridotta. Il sindacato Al Cobas ha comunicato che il blocco si svolgerà esclusivamente nella prima fascia oraria, dalle 8 alle 9, in accordo con la richiesta della prefettura. La decisione è stata presa per consentire lo svolgimento di un concerto in Duomo. Gli orari di bus, tram e metro saranno quindi ridotti solo in quella fascia.

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