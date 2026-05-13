Sciopero dei mezzi a Milano confermato lo stop ma in forma ridotta | gli orari di bus tram e metro
Venerdì 15 maggio è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, ma in forma ridotta. Il sindacato Al Cobas ha comunicato che il blocco si svolgerà esclusivamente nella prima fascia oraria, dalle 8 alle 9, in accordo con la richiesta della prefettura. La decisione è stata presa per consentire lo svolgimento di un concerto in Duomo. Gli orari di bus, tram e metro saranno quindi ridotti solo in quella fascia.
Sciopero dei mezzi a Milano, ma in forma ‘ridotta’. Il sindacato Al Cobas ha annunciato uno stop per venerdì 15 maggio che, in accordo con la richiesta della prefettura per favorire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Duomo, avverrà solo nella prima fascia oraria dalle 8.45 alle 15. I.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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