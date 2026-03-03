Sciopero di 24 ore possibili disagi per gli utenti Circumvesuviana giovedì

Giovedì si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i treni della Circumvesuviana. La protesta potrebbe causare disagi significativi per chi utilizza regolarmente il servizio durante la giornata. L’interruzione interesserà l’intera rete e potrebbe influenzare i pendolari in diverse fasce orarie. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo a eventuali servizi sostitutivi o deviazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno sciopero, distribuito sull’intero arco giornaliero, potrebbe rendere molto complicati gli spostamenti di venerdì agli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno, infatti, per il prossimo 6 marzo è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte del sindacato Confail, azione che interesserà il solo personale viaggiante delle linee vesuviane. Eav, che evidenzia come il servizio sarà garantito nelle fasce orarie comprese tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30, sottolinea come “ durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

