Scimmia a un giocatore avversario insulti e minacce in Terza categoria | stangata del giudice sportivo

Durante una partita di Terza categoria, un giocatore ha rivolto insulti e minacce a un avversario, mentre sono stati segnalati cori razzisti e minacce xeneofobe. In seguito a quanto accaduto, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare la squadra della Virtus Olimpia con una multa di 500 euro. La decisione è stata comunicata dalla giudice Maria Luisa Trippitelli, che ha preso provvedimenti in risposta agli episodi verificatisi sul campo.

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