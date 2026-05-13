Scimmia a un giocatore avversario insulti e minacce in Terza categoria | stangata del giudice sportivo
Durante una partita di Terza categoria, un giocatore ha rivolto insulti e minacce a un avversario, mentre sono stati segnalati cori razzisti e minacce xeneofobe. In seguito a quanto accaduto, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare la squadra della Virtus Olimpia con una multa di 500 euro. La decisione è stata comunicata dalla giudice Maria Luisa Trippitelli, che ha preso provvedimenti in risposta agli episodi verificatisi sul campo.
Cori razzisti e minacce xnefobe sono costati alla squadra della Virtus Olimpia una pesante ammenda emessa dal giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli che ha condannato la società a una multa di 500 euro. La vicenda è avvenuta la scorsa domenica in occasione della partita dei playoff di terza.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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