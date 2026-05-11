Mano pesante del giudice sportivo in Terza Categoria Cremona Minacce e sputo all’arbitro | 30 mesi di stop
Un calciatore della Terza Categoria in provincia di Cremona dovrà restare lontano dai campi per 30 mesi a causa di comportamenti violenti durante una partita di playoff. Durante l'incontro, ha minacciato e sputato all’arbitro, comportamenti che hanno portato alla decisione del giudice sportivo di sospenderlo fino al 30 ottobre 2028. La squalifica, tra le più lunghe applicate in questa categoria, riflette la severità nei confronti di gesti così gravi in partita.
Due anni e mezzo di squalifica (fino al 30 ottobre 2028): costano carissimi ad un calciatore del Pieranica (Terza Categoria) i minuti di follia durante il match contro lo United Sesto, valevole per la finale playoff. Prima la gomitata all’avversario, poi gli insulti all’arbitro e ai suoi assistenti con uno sputo verso lo stesso direttore di gara che hanno costretto quest’ultimo a sospendere il match al minuto ’88. Di qui la mano pesante del giudice sportivo di Cremona, che ha decretato pure la sconfitta a tavolino per il Pieranica (al momento del fattaccio era in svantaggio 0-1), una multa di 200 euro alla società e una squalifica di quattro giornate al dirigente accompagnatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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