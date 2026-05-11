Mano pesante del giudice sportivo in Terza Categoria Cremona Minacce e sputo all’arbitro | 30 mesi di stop

Un calciatore della Terza Categoria in provincia di Cremona dovrà restare lontano dai campi per 30 mesi a causa di comportamenti violenti durante una partita di playoff. Durante l'incontro, ha minacciato e sputato all’arbitro, comportamenti che hanno portato alla decisione del giudice sportivo di sospenderlo fino al 30 ottobre 2028. La squalifica, tra le più lunghe applicate in questa categoria, riflette la severità nei confronti di gesti così gravi in partita.

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