Il giudice sportivo ha disposto una sanzione di dieci giornate di stop per un episodio di razzismo avvenuto durante una partita del campionato under 17. L'episodio, coinvolgendo parole offensive rivolte a un giocatore, è stato segnalato e valutato dalle autorità competenti, che hanno deciso di applicare la sanzione più severa prevista dal regolamento. La decisione si inserisce in una serie di interventi contro comportamenti inappropriati nei campionati giovanili.

Nuovo deprecabile episodio di razzismo nei campionati giovanili punito con severità dal giudice sportivo: ben dieci giornate di squalifica ad un calciatore (e pure capitano) del Casteggio per aver rivolto una pesante offesa ("Cosa fai, sei una scimmia") ad un avversario dell’ Ausonia Academy durante una partita del campionato regionale Allievi under 17. L’episodio, su cui solo ora si è pronunciato il Giudice Sportivo Territoriale si riferisce al match disputato lo scorso 25 febbraio 2026 ed il verdetto è stato emesso solo ora a seguito della lunga attività istruttoria svolta dalla Procura Federale. Tutto è cominciato per una discussione dopo la quarta rete della squadra ospite.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stangata del Giudice sportivo nel campionato under 17. "Cosa fai, sei una scimmia...» 10 giornate di stop nelle giovanili

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