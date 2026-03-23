ABBONATI A DAYITALIANEWS Partecipazione tra le più basse in Italia. In Sicilia, l’affluenza alle urne per il referendum si è attestata al 46,14%, segnando uno dei dati più bassi a livello nazionale. La regione si colloca infatti all’ultimo posto per partecipazione tra tutte le regioni italiane. Le province più partecipative. Il dato più alto si registra nella provincia di Messina, con un’affluenza del 49,18%. Seguono: Ragusa con il 47,63%. Enna con il 47,44%. Palermo con il 46,38%. Catania con il 46,07%. Le province con affluenza più bassa. Numeri inferiori alla media regionale si registrano in diverse aree: Agrigento: 43,36%. Caltanissetta: 42,65%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Referendum in Sicilia: affluenza ferma al 46,14%, la più bassa tra le Regioni. Il NO al 61,25%

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Vi presento la nuova mappa aggiornata dell’Italia nel giorno del Referendum Costituzionale. Una marea rossa di No, dal Sud al Centro, alle isole, fino al Nord ovest e pure pezzi del Nord est, a casa loro. L’Italia che resiste e dice NO! facebook

#Referendum, confronto tra i dati delle ore 15: Youtrend/Sky TG24 Sì 46,5-50,5%, No 49,5-53,5% Opinio/Rai Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% Tecnè/Mediaset Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% SWG/La7 Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% #MaratonaYoutrend x.com