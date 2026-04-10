Schianto tra camion e furgone sulla strada del Santo un morto e un ferito grave

Un incidente si è verificato sulla strada del Santo a Loreggia, provocando un morto e un ferito grave. Lo scontro ha coinvolto un camion e un furgone, causando notevoli danni ai mezzi e coinvolgendo persone di diverse età. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievi.

Ancora sangue sulle strade della provincia di Padova. Il dramma si è consumato a Loreggia, zona tristemente nota dove nel recente passato si sono verificati numerosi incidenti con esiti drammatici per i protagonisti.E' di una vittima, un ferito grave trasportato al Ca' Foncello di Treviso e due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Incidente frontale tra camion sulla strada del Santo, un morto e un ferito grave rimasto incastrato nella cabinaRESANA - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada Statale 308, nota anche come strada del Santo,... Bolgare, schianto tra due camion sull’autostrada A4: un morto e un ferito graveBolgare (Bergamo), 25 marzo 2026 – Le carrozzerie accartocciate, i vetri in frantumi e le gomme esplose. INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI Temi più discussi: Schianto tra tir lungo l'autostrada A14: interviene l’elisoccorso, grave un camionista; Incidente in autostrada, auto colpita da un tir (e trascinata per 70 metri); Umbria, schianto tra quattro camion: soccorsi in azione; Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna. Schianto tra camion e furgone sulla strada del Santo, un morto e un ferito graveL'incidente poco dopo le 13.40 tra Resana e Loreggia. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Due persone soccorse con lesioni fortunatamente lievi ... padovaoggi.it Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it Lo schianto, la moto fuori controllo, il corpo a terra. È accaduto tutto in una frazione di secondo. Ieri pomeriggio (giovedì 9 aprile) Vincenzo Elefante, 33 anni di Longarone, ha perso la vita sulla statale Alemagna mentre tornava a casa. Inutili i soccorsi, l’uomo è - facebook.com facebook Taranto, schianto tra una moto e un'auto nella borgata di Lama: muore 54enne x.com