Schianto tra camion e furgone sulla strada del Santo un morto e un ferito grave

Da padovaoggi.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla strada del Santo a Loreggia, provocando un morto e un ferito grave. Lo scontro ha coinvolto un camion e un furgone, causando notevoli danni ai mezzi e coinvolgendo persone di diverse età. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievi.

Ancora sangue sulle strade della provincia di Padova. Il dramma si è consumato a Loreggia, zona tristemente nota dove nel recente passato si sono verificati numerosi incidenti con esiti drammatici per i protagonisti.E' di una vittima, un ferito grave trasportato al Ca' Foncello di Treviso e due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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