Incidente in tangenziale Est a Milano coda di 4 km e traffico bloccato

Martedì sera sulla tangenziale Est di Milano si è verificato un tamponamento tra diversi veicoli, che ha provocato una coda di circa 4 chilometri e il blocco del traffico sulla corsia in direzione dell’autostrada A4 verso Venezia. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un tamponamento tra più veicoli e lunghe code. Un incidente stradale lungo la tangenziale Est nella serata di martedì 3 marzo ha causato pesanti ripercussioni sul traffico lungo le corsie in direzione dell'autostrada A4, verso Venezia. Lo scontro, come informa la società Milano Serravalle, è avvenuto all'altezza di Cascina Gobba. La telefonata con la richiesta di soccorso alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza è partita pochi minuti prima delle 19 e sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme alla polizia stradale. Nel sinistro non si registrano feriti gravi ma le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto sul piano della viabilità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente in A4 tra Milano e Cormano, 3 km di coda fino alla tangenziale EstTraffico e code di tre chilometri lungo l’autostrada A4 lunedì 12 gennaio per un incidente.

Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccatoTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza.

Tutto quello che riguarda Incidente in tangenziale Est a Milano...

Temi più discussi: Incidente stradale, auto si ribalta in autostrada: 4 feriti e traffico bloccato; Incidente in via Emilio Lepido: traffico in tilt fra tangenziale sud e San Prospero fra le 7 e le 9; Incidente sulla tangenziale, quattro persone rimaste ferite e trasferite al Pronto soccorso; Incidente sul Raccordo Anulare, code e traffico in tilt nella zona Est di Roma: il tratto interessato.

Incidente in via Emilio Lepido: traffico in tilt fra tangenziale sud e San Prospero fra le 7 e le 9Incidente in via Emilio Lepido: traffico in tilt fra la tangenziale sud e la via Emilia nella zona Est di Parma. Due auto si sono scontrate nel tratto di via Emilia vicino al parcheggio scambiatore Es ... gazzettadiparma.it

Traffico Roma del 27-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati cominciamo col segnalare un incidente sulla tangenziale est all'altezza di Largo Passamonti in direzione della Salaria ... romadailynews.it

L'INCIDENTE - Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato - facebook.com facebook

In #FiPiLi, in direzione mare: incidente al km 38 tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno #viabiliTOS x.com