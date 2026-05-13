Schiacciato dal trattore e liberato dopo ore 63enne in ospedale

Un uomo di 63 anni è rimasto coinvolto in un incidente agricolo tra Pulicciano e la Lama, nel comune di Castelfranco Piandiscò. È rimasto schiacciato da un trattore e è stato liberato dopo alcune ore di intervento. Dopo essere stato estratto, è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo sono ancora da chiarire.

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Un uomo di 63 anni è rimasto vittima di un incidente agricolo, avvenuto tra Pulicciano e la Lama, località del comune di Castelfranco Piandiscò. L'episodio è avvenuto ieri, 13 maggio. Come riportato dal Corriere di Arezzo, l’uomo sarebbe rimasto con entrambe le gambe intrappolate sotto al.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Vincenzo: agricoltore schiacciato dal trattoreDomenica 22 marzo 2026, alle ore 15:30, a San Vincenzo si è verificato un infortunio grave nei campi agricoli. Tragedia a Bucchianico, muore schiacciato dal trattoreTragedia nel pomeriggio di oggi a Bucchianico, dove un uomo ha perso la vita in un incidente. Temi più discussi: Anziano muore schiacciato dal trattore nel suo campo a Montemiletto; Argovia: muore schiacciato dal trattore; Valdobbiadene, tragedia nei campi: muore a 88 anni schiacciato dal trattore; Bucchianico in lutto per Emiliano Di Renzo: domenica i funerali del 50enne morto nel ribaltamento del trattore. Era meglio restare in quel campo e rischiare di essere schiacciato dal trattore io qui non ci voglio stare! Aiutatemi a cambiare la mia vita per sempre Io sono Evan e mi hanno salvato per un pelo dall essere schiacciato in un campo di broccoli .. M?329 28 x.com Come faccio a fermare i grandi trattori dal lasciare spazi di semina reddit Terribile incidente con il trattore, morto il ragazzo schiacciato dal mezzo agricolo. Vano l'intervento dei soccorsiTRENTO. E' morto il ragazzo che è rimasto schiacciato dal trattore. Le lunghe operazioni dei soccorritori sono risultate, purtroppo, vane. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 27 ... ildolomiti.it Schiacciato dal trattore, città sconvolta per la morte di Martino Debiasi. Un comandante di poche parole, ma di un'intelligenza unica. Lui c'era sempre per la comunitàTRENTO. E' un lutto enorme quello che ha colpito non solamente la comunità di Meano, ma l'intera città di Trento e la grande famiglia del vigili del fuoco volontari del Trentino. Martino Debiasi, il c ... ildolomiti.it