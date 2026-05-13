Scelto il visual della XXIV edizione BergamoScienza 2026

L’agenzia creativa Craq Design Studio ha realizzato il visual ufficiale della XXIV edizione di BergamoScienza, che si terrà dall’1 all’11 ottobre 2026. La manifestazione si svolge a Bergamo e quest’anno il tema scelto è “Convergenze”.

Bergamo. È l’agenzia creativa Craq Design Studio a firmare il visual della XXIV edizione di BergamoScienza, quest’anno in programma dall’1 all’11 ottobre sul tema Convergenze. Selezionato tra oltre 90 proposte provenienti da tutta Italia, il concept, sviluppato dallo studio bolognese per il tema del 2026, nasce dall’idea di raccontare l’incontro tra discipline e saperi diversi attraverso una metafora visiva immediata e inclusiva. L’immagine rilegge in chiave contemporanea e “pop” la tensione generativa di ispirazione michelangiolesca, reinterpretandola all’interno di un immaginario vibrante e onirico. Al centro del key visual ci sono due mani che si avvicinano senza mai toccarsi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il visual ideato da Craq Design Studio è stato selezionato tra oltre 90 proposte. La grafica scelta per la sua immediatezza caratterizzerà la XXIV edizione della manifestazione. x.com

23 anni, laureato in Visual Communication. Ho scelto la mia passione creativa piuttosto che un lavoro sicuro all'estero e ora sono senza soldi. Devo lasciare la mia startup entro agosto e ho prestiti da pagare. Come posso riprendermi? reddit

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