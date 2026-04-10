Il 25 e 26 aprile si svolgerà la XXIV edizione della Fiera di Farfa, un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori nel borgo di Farfa. La manifestazione prevede appuntamenti dedicati a tradizione, gastronomia, artigianato, musica e tiro con l’arco. L’evento è promosso e organizzato dall’amministrazione comunale di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, e si tiene nel centro storico del paese.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino: la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dall’amministrazione di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La manifestazione si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. Un evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiera di Farfa, torna la XXIV edizione: il 25 e 26 aprile il Borgo di Farfa si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arco

Farfa, la Fiera torna il 25 e 26 aprile con degustazioni e spettacoli: il programma completoFara in Sabina, 9 aprile 2026 – Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino, la XXIV edizione della Fiera di...

Casertavecchia: il borgo si anima tra spettacoli e musicaA partire dalle 10:00 si sono esibiti gli acrobati del Cartoon Circus con uno spettacolo colorato e coinvolgente pensato per i più piccoli e le loro...

Temi più discussi: Farfa, la Fiera torna il 25 e 26 aprile con degustazioni e spettacoli: il programma completo; Fiera di Farfa 2026: il 25 e 26 aprile il borgo si trasforma in un’esperienza tra gusto, tradizione e spettacolo; Farfa torna a vivere: il borgo si accende il 25 e 26 aprile tra sapori, musica e tradizioni senza tempo; Fiera di Farfa 2026: il 25 e 26 aprile torna la XXIV edizione tra tradizione, gusto e spettacoli - Occhioche.

Fiera di Farfa, torna la XXIV edizione: il 25 e 26 aprile il Borgo di Farfa si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arcoApr 1, 2026 Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino, la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dal Comune di Fara in Sabina, in provincia di ... meridiananotizie.it

Fiera di Farfa, la 24esima edizioneIl 25 e il 26 aprile si terrà presso lo storico Borgo di Farfa, la 24esima edizione della Fiera di Farfa evento che unisce che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze a ... romatoday.it

Fiera di Farfa, la 24esima edizione ift.tt/9BgURXV x.com

@follower evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook