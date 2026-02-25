Sanremo 2026 è di Welo il jingle della 76esima edizione del Festival | chi è il rapper e perché è stato scelto da Carlo Conti

Welo ha scritto il jingle di Sanremo 2026 perché Carlo Conti ha deciso di affidargli la nuova sigla. Il rapper salentino, nato nel 1999, ha conquistato la produzione con il suo stile diretto e originale. La scelta è stata motivata dalla capacità di catturare l’energia del festival e di rappresentare la musica giovane. La sua canzone, “Emigrato”, sarà ascoltata durante le trasmissioni ufficiali dell’evento. La decisione riguarda anche il suo crescente successo nel panorama musicale italiano.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo ha una colonna sonora ufficiale. Dopo Tutta l’Italia di Gabry Ponte, che aveva accompagnato gli intervalli della scorsa edizione, la nuova sigla è Emigrato di Welo, pseudonimo del rapper salentino Manuel Mariano, classe 1999. Il brano è una nuova versione della canzone con cui l’artista aveva conquistato pubblico e critica durante l’ultima edizione di Sanremo Giovani. Anche se non è riuscito ad accedere alla categoria Nuove Proposte, la forza e l’attualità del suo messaggio hanno spinto l’organizzazione a sceglierlo come simbolo musicale dell’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Open.online

Con un video su Instagram, in collegamento con Carlo Conti, Welo presenta il jingle del Festival di Sanremo 2026: Emigrato (italiano)Welo ha annunciato il jingle ufficiale di Sanremo 2026 con un video su Instagram.

Emigrato di Welo è il jingle di Sanremo 2026: perché questa scelta e chi è il rapperIl rapper emigrato di Welo ha interpretato il suo brano a Sanremo 2026, svelando il motivo della sua partecipazione.

Welo, il suo «Emigrato» sigla della 76 esima edizione del Festival. La telefonata di Carlo Conti

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Perché Sanremo 2026 non è un festival musicale, ma un rito di autoconservazione; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; La scenografia di Sanremo 2026 è un 'connubio tra Asimmetria e Magia Musicale'.

Sanremo 2026, un Festival pieno di bellezzaSanremo 2026 è palcoscenico di bellezza. Sia delle protagoniste, sia con una serie di attivazioni beauty nella cittadina ligure. Tra glassbox, pop up, ville aperte al pubblico ... iodonna.it

Sanremo 2026, Ermal Meta chi è: gli esordi, l'amore per le figlie, la 'quasi' squalifica con MoroErmal Meta è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Torna in gara alla kermesse canora per la sesta volta. Il suo percorso include la vittoria nel 2018 con 'Non mi avete fatto niente' in ... adnkronos.com

Un momento istituzionale, solenne, dedicato a Gianna Pratesi — 105 anni, testimone vivente del primo voto delle donne il 2 giugno 1946. Sullo schermo le immagini in bianco e nero di quell'Italia che festeggiava la nascita della Repubblica, Carlo Conti ingino - facebook.com facebook

All’Ariston doppio scivolone sul nome di Sayf: Laura Pausini lo annuncia come “Safe” e lo ripete anche tra gli autori. Poco dopo inciampa anche Carlo Conti. #sanremo2026 x.com