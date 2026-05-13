Scelta diesse mercato ritiro estivo | Ryan Friedkin a Trigoria per programmare il futuro

Nella capitale si sono incontrati i responsabili sportivi e i dirigenti del club per discutere delle prossime mosse di mercato, del ritiro estivo e delle strategie future. Ryan Friedkin era presente a Trigoria, mentre nelle prossime ore potrebbe arrivare anche il suo padre, Dan Friedkin. I colloqui si sono concentrati sulle decisioni da prendere in vista della prossima stagione e sugli aspetti organizzativi legati alla squadra.

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Ryan Friedkin è sbarcato a Trigoria. Lo ha fatto in gran segreto, nel pieno stile della proprietà giallorossa. E da ieri sta lavorando insieme a Gasperini per affrontare le ultime due giornate di campionato, ma soprattutto per programmare il futuro della Roma. Cruciali molte delle questioni rimaste in sospeso, tra cui la scelta del nuovo Direttore Sportivo visto l’imminente addio di Massara. Il preferito di Gasp resta Tony D’Amico, subito dietro Manna ma non sono escluse nuove candidature. Nel frattempo però bisognerà prendere decisioni imminenti sui rinnovi - con Pellegrini, Celik e soprattutto Dybala ancora in bilico. L'argentino spinge per il rinnovo e il suo entourage attende di conoscere la volontà della proprietà texana che ora farà il punto su tutte le questione rimaste in sospeso dopo l’addio a Ranieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scelta diesse, mercato, ritiro estivo: Ryan Friedkin a Trigoria per programmare il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ryan Friedkin a Trigoria, incontro con Gasperini per il futuro | CMSono ore decisive in casa Roma per decidere il futuro della società giallorossa sia dal punto di vista dirigenziale che di campo. Roma, Ryan Friedkin a Trigoria: vertice con GasperiniLa proprietà americana della Roma riprende il comando diretto delle operazioni a Trigoria per blindare il progetto tecnico e stabilizzare un ambiente... Si parla di: Mercato, nuovo ds e rinnovi: Ryan Friedkin arriva in Italia e prepara il piano per la Roma. E nei prossimi giorni nella capitale potrebbe arrivare anche Dan Friedkin. Ecco i temi caldi che la proprietà affronterà anche con GasperiniE nei prossimi giorni nella capitale potrebbe arrivare anche Dan Friedkin. Ecco i temi caldi che la proprietà affronterà anche con Gasperini ... gazzetta.it Ryan Friedkin è sbarcato a Roma: da Massara a Dybala, tutte le decisioni da prendereIl vicepresidente texano è finalmente arrivato e Trigoria si prepara a vivere giorni caldissimi: Gasperini sarà il centro del progetto tecnico con cui affrontare le questioni più delicate ... corrieredellosport.it