Scatti di Valore | evento conclusivo all' Università Mediterranea
Venerdì 15 maggio alle 10 si svolgerà l’evento conclusivo di “Scatti di Valore” nell’Aula Magna Falcomatà dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dal Csv dei Due Mari, mira a valorizzare e diffondere i principi del volontariato attraverso esposizioni fotografiche e interventi. La giornata prevede interventi e momenti di confronto rivolti agli studenti e alla comunità locale.
Venerdì 15 maggio alle ore 10 a Reggio Calabria, nell’Aula Magna Falcomatà della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, si terrà l’evento conclusivo di Scatti di Valore, l’iniziativa ideata e attuata dal Csv dei Due Mari di Reggio Calabria per promuovere i valori del volontariato tra.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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