Scatti di Valore | evento conclusivo all' Università Mediterranea

Venerdì 15 maggio alle 10 si svolgerà l’evento conclusivo di “Scatti di Valore” nell’Aula Magna Falcomatà dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dal Csv dei Due Mari, mira a valorizzare e diffondere i principi del volontariato attraverso esposizioni fotografiche e interventi. La giornata prevede interventi e momenti di confronto rivolti agli studenti e alla comunità locale.

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