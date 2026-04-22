La scuola non ha pareti evento conclusivo a Villa Ida Residence

A Palermo si è concluso l’evento “La scuola non ha pareti” presso Villa Ida Residence, che ha segnato la fine di un progetto iniziato circa tre anni fa. La scuola coinvolta ha sperimentato un modello cooperativo, inclusivo e innovativo, basato sul metodo Clis, ideato da una dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Politeama. La sperimentazione ha coinvolto studenti e docenti in un percorso che ha previsto pratiche di collaborazione, inclusione e servizi educativi.