Un Viaggio verso Sud con Pasolini giunge al termine | l' evento conclusivo

Stasera a Brindisi si conclude la settimana culturale “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”, un evento che ha coinvolto diverse attività tra incontri, musica e letture dedicate alla figura e al pensiero del poeta e scrittore. La manifestazione si è svolta presso gli spazi del Santa dall’1 all’8 marzo e ha visto la partecipazione di pubblico interessato alle iniziative proposte.

Lo spettacolo nasce da uno degli episodi più significativi dell'ultimo periodo di vita di Pasolini. Durante la sua visita nel Salento, pochi giorni prima della sua morte, il poeta ebbe modo di ascoltare a Calimera, nel cuore della Grecia Salentina, i canti in lingua grika eseguiti da cantori popolari. Pasolini rimase profondamente colpito dalla forza autentica di quelle voci, simbolo di una cultura arcaica e resistente. Da quell'esperienza prende forma Canzoni in Forma di Rosa, un progetto artistico che intreccia musica, racconto e memoria, restituendo il legame profondo tra il poeta e il Sud. In scena si alternano canti d'amore, di nostalgia e di rivalsa sociale insieme a testi selezionati e rielaborati dall'autrice, in un dialogo continuo tra parola e suono.