Scatta l' allarme per furto a Todi banda arrestata dopo la fuga fino a Pisa
Una banda di ladri ha rubato almeno 30 volte in meno di due mesi, colpendo aziende e negozi di diverse regioni italiane. Dopo una fuga lunga e rocambolesca fino a Pisa, le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare i responsabili. L'operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato all'identificazione dei membri del gruppo. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri colpi collegati.
Avevano messo a segno almeno 30 furti in meno di due mesi, seminando il panico tra aziende ed esercizi commerciali di mezza Italia. La loro corsa si è fermata all'alba di sabato scorso, all'uscita del casello autostradale di Pisa Nord, dove un dispositivo di 17 carabinieri li ha accerchiati dopo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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