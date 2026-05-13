Scatta l' allarme per furto a Todi banda arrestata dopo la fuga fino a Pisa

Una banda di ladri ha rubato almeno 30 volte in meno di due mesi, colpendo aziende e negozi di diverse regioni italiane. Dopo una fuga lunga e rocambolesca fino a Pisa, le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare i responsabili. L'operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato all'identificazione dei membri del gruppo. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri colpi collegati.

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