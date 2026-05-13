Scatta l' allarme per furto a Todi banda arrestata dopo la fuga fino a Pisa

Da perugiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di ladri ha rubato almeno 30 volte in meno di due mesi, colpendo aziende e negozi di diverse regioni italiane. Dopo una fuga lunga e rocambolesca fino a Pisa, le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare i responsabili. L'operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato all'identificazione dei membri del gruppo. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri colpi collegati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avevano messo a segno almeno 30 furti in meno di due mesi, seminando il panico tra aziende ed esercizi commerciali di mezza Italia. La loro corsa si è fermata all'alba di sabato scorso, all'uscita del casello autostradale di Pisa Nord, dove un dispositivo di 17 carabinieri li ha accerchiati dopo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Spaccate con fuga fino a Bologna, arrestata la banda dell’Alfa 159Colpivano negozi di ottica e pelletteria griffata con spaccate mirate e un’auto “pulita” con targa estera.

Padova, maxi furto con spaccata in un negozio di ottica: banda inseguita fino a Bologna e arrestataUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica.

Temi più discussi: Via Pietro Cossa: 16 incidenti in un anno, scatta l’allarme per l’alta velocità; Ho messo una bomba in Camera di Commercio, a Brindisi scatta l'allarme via chat: dipendente in caserma; A Portonovo il centro per la salute del mare. Ma scatta l’allarme mosciolo selvatico; Si intrufola al Santo per rubare le offerte: scatta l'allarme e viene arrestato.

scatta l allarme perLavori sulla spiaggia di Vibo Marina, scatta l’allarme-estate dei lidi. Schiavello: «Disastro per l’economia locale»L’intervento di ripristino di una conduttura industriale secondo lo stabilimento balneare poco distante rischia di compromettere la stagione turistica: «Intervenga il sindaco». Il capogruppo Fdi: «La ... ilvibonese.it

scatta l allarme perAlfa Romeo Tonale, scatta l’allarme sul motore FireFly: richiamo per rischio incendioIl problema riguarda un possibile difetto al propulsore FireFly, identificato internamente come GSE T4 DOHC 1.5L ... clubalfa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web