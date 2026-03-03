Spaccate con fuga fino a Bologna arrestata la banda dell’Alfa 159

Una banda responsabile di spaccate ai danni di negozi di ottica e pelletteria griffata è stata smantellata dopo una fuga fino a Bologna. Gli investigatori hanno identificato i membri del gruppo, che utilizzavano un’auto con targa estera per compiere le rapine e poi allontanarsi rapidamente. Uno dei membri è stata arrestato, mentre gli altri sono ricercati.

Colpivano negozi di ottica e pelletteria griffata con spaccate mirate e un’auto “pulita” con targa estera. Ma la fuga si è conclusa a Bologna, dove la polizia ha arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di una serie di furti tra Veneto ed Emilia-Romagna.La spaccata del 17 dicembre a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Fuga dopo l'assalto: scacco matto alla banda della Alfa 159La fuga della banda che ha colpito in pieno centro a Padova è stata bloccata e arrestata a Bologna. Padova, maxi furto con spaccata in un negozio di ottica: banda inseguita fino a Bologna e arrestataUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica. Una selezione di notizie su Spaccate con fuga fino a Bologna... Argomenti discussi: Assalto nella notte: auto scagliata come un ariete contro la filiale. Maxi furto con spaccata a Padova, la ‘banda degli occhiali’ fermata a Bologna dopo la fuga in A13Quattro uomini intercettati in zona Saragozza mentre cambiavano auto con borsoni pieni di occhiali e prodotti di profumeria. Banda forse collegata ad altri assalti ai negozi di ottica messi a segno tr ... msn.com Spaccata da Moncler, ladri in fuga con vestiti e piumini di lussoTREBASELEGHE – Ancora nel mirino dei ladri il megastore Moncler di via Marco Polo. Nella notte tra sabato e domenica primo marzo un gruppo di malviventi ha messo a segno una spaccata fulminea, ... nordest24.it