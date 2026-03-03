A Pesaro, dal primo aprile, sarà vietato fumare in spiaggia. La decisione è stata presa per ridurre i mozziconi di sigarette abbandonati sull’arenile. Chi infrangerà la norma rischia multe che possono arrivare fino a 500 euro. La misura mira a tutelare l’ambiente e a mantenere la spiaggia più pulita, senza che si tratti di un’ordinanza temporanea o di un’eccezione.

Pesaro, 3 marzo 2026 – Non è il classico scherzo del primo di Aprile. Dal primo del prossimo mese non si potrà fumare in spiaggia. Da nessuna parte. Tranne che nelle aree bar ma solo queste sono aperte su tutti e quattro i lati. Lo ha annunciato ieri mattina a tutti i bagnini l’assessore all’Ambiente, Maria Rosa Conti. La decisione è stata comunicata a tutti i concessionari, da Fosso Sejore fino a Baia Flaminia, che si sono ritrovati nella sala del consiglio comunale. Se uno viene pizzicato dai vigili urbani a fumare la multa varia dai 25 euro fino ad arrivare a 500. Questo divieto fa seguito ad uno del 2019 che vietava il permesso di fumare nel tratto di spiaggia libero e cioè lungo la battigia e quindi per 5 metri, e per una profondità di 200 metri dalla riva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppi mozziconi di sigarette, da aprile vietato fumare in spiaggia a Pesaro: multe fino a 500 euro

