Scarti tessili abbandonati in un terreno la scoperta dei volontari

Un nuovo intervento delle guardie eco-ambientali della Dea si è svolto a Gricignano d’Aversa, dove sono stati trovati e rimossi scarti tessili abbandonati lungo una strada. I volontari hanno individuato i rifiuti, che sono stati poi sequestrati. L’area interessata si trova in una zona pubblica, dove i tessili erano lasciati senza alcuna precauzione o smaltimento ufficiale.

Nuovo blitz delle guardie eco-ambientali della Dea a Gricignano d’Aversa. Stavolta nel mirino alcuni rifiuti tessili abbandonati in strada.Nel corso del sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, i volontari hanno riscontrato la presenza di rifiuti tessili, scarpe e altri rifiuti di vario genere.🔗 Leggi su Casertanews.it The Ninth Legion & The Voynich Code | Deep Sleep History Documentary Notizie correlate Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologiaPulvera la startup brianzola di Casati Flock & Fibers che recupera gli scarti tessili attraverso l’innovazione tecnologica, ha portato alla Milano... Leggi anche: La carrozzeria "fantasma" che sversa olii e scarti nel terreno Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Troppi rifiuti tessili alla capannina della Caritas: dalla prossima settimana chiusa la raccolta delle donazioni; Potature e sfalci non ritirati: La raccolta è invariata; Rifiuti abbandonati a Germignaga, scattano controlli serrati e sanzioni per i trasgressori; Traffico illecito di rifiuti Italia – Bulgaria: i Carabinieri del NOE di Lecce eseguono 6 arresti. Scarti tessili abbandonati in starda, imprenditrice denunciataLa Polizia Provinciale di Caserta ha denunciato un' imprenditrice tessile di San Nicola la Strada per violazioni ambientali: gli agenti, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno effettuato ... ansa.it Abbandono degli scarti tessili. La Procura autorizza l’uso dei droniUn impegno concreto e tecnologicamente avanzato per contrastare in modo più efficace l’abbandono illecito di rifiuti, in particolare scarti tessili, che continua a colpire il territorio pratese, i ... lanazione.it Può un modello di business nascere dentro un carcere e diventare un caso di innovazione sociale e competitiva Analizziamo Made in Carcere, il brand che trasforma scarti tessili in prodotti artigianali realizzati da donne detenute, costruendo un sistema di ec facebook