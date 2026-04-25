Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologia

Durante la Milano Design Week, Pulvera, la startup brianzola guidata da Casati Flock & Fibers, ha presentato un progetto innovativo dedicato al recupero degli scarti tessili. La collaborazione con Cooloo, azienda olandese specializzata in tecnologie e materiali circolari, ha portato alla creazione di un prodotto che utilizza l’innovazione tecnologica per valorizzare i materiali di scarto tessile. La presentazione si è svolta all’interno di un evento dedicato al design e alla sostenibilità.

Pulvera la startup brianzola di Casati Flock & Fibers che recupera gli scarti tessili attraverso l’ innovazione tecnologica, ha portato alla Milano Design Week un progetto speciale realizzato in collaborazione con Cooloo, realtà olandese pioniera nello sviluppo di tecnologie e materiali circolari. Le due aziende partecipano assieme a Circus Manufacturing il format espositivo del design lab milanese Baolab dedicato ai processi manifatturieri innovativi e sostenibili. Innovazione e sostenibilità sono, non a caso, le due parole chiave di Pulvera, che nasce per promuovere il recupero di scarti tessili di diversa natura – cotone, lana, seta, lino, denim, pelle, fibre sintetiche e miste – trasformandoli in nuova materia prima sotto forma di polvere che alimenti nuove filiere produttive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologia Notizie correlate Scarti dei prodotti tessili. A Capannori si raccolgono 1,5 kg per abitante all’annoCAPANNORI A Capannori gli scarti tessili raggiungono la quota di 1,5 chilogrammi per abitante, dato in calo per la presenza del servizio a chiamata. Come i vecchi jeans diventano isolamento termico: la tecnologia che trasforma i rifiuti tessili in materiale edilizio sostenibileOgni anno, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di tonnellate di tessuti finiscono nelle discariche. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologia; Pulvera mette in mostra lo scarto tessile a finitura Luxury; Pulvera rivoluziona il riciclo tessile: dalle polveri agli arredi, la sostenibilità diventa finitura luxury alla Milano Design Week 2026 -; CirculART 4.0 alla Milano Design Week 2026: l’arte che rigenera la moda. Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologiaPulvera la startup brianzola di Casati Flock & Fibers che recupera gli scarti tessili attraverso l’innovazione tecnologica, ha portato alla Milano Design Week un progetto speciale realizzato in ... ilgiorno.it Dallo scarto tessile all’arte. La startup Pulvera in mostra a circulART 4.0 nella Fondazione SozzaniPulvera, la startup brianzola di Casati Flock & Fibers dedicata al recupero degli scarti tessili - che combina competenze avanzate e innovazione tecnologica per trasformarli in nuovi prodotti - ... ilgiorno.it