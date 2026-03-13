Un imprenditore di Corinaldo ha vinto agli Oscar Green 2026 grazie a un progetto che trasforma gli scarti della lavorazione del vino in prodotti utili. Dalla biocellulosa derivata dai residui vinicoli si ottengono materiali come carta, bioplastica e gel biomedicale. Questa iniziativa utilizza materiali di scarto per creare beni destinati alla medicina e alla cosmetica, rappresentando un esempio di economia circolare.

Corinaldo (Ancona), 13 marzo 2026 – Nella sua azienda, dagli scarti e dai residui della lavorazione del vino nasce una biocellulosa capace di trasformarsi in carta, bioplastica o gel biomedicale, destinato alla medicina e alla cosmetica. È già stata utilizzata per realizzare bende post-operatorie e maschere per la pelle: un esempio concreto e virtuoso di economia circolare applicata all’agricoltura. Per questo Federico Mencaroni, al timone dell’azienda agricola omonima, ha brillato agli Oscar Green 2026, vincendo la categoria Coltiviamo Insieme. Il primo marchigiano a portare a casa un premio simile. Renzo Rosso, il fondatore di Diesel: “Ho iniziato facendo jeans in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dagli scarti del vino crea bende mediche e cosmetici: il trionfo di Federico agli Oscar Green 2026. “Esempio di economia circolare”

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Contenuti utili per approfondire Oscar Green

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