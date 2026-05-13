Scarpino | l’IA rischia di sfruttare i minori attraverso i chatbot

Un esperto ha espresso preoccupazioni riguardo all’uso dei chatbot e del neuromarketing algoritmico, evidenziando il potenziale rischio di manipolazione delle emozioni dei minori. Si sono poste domande sull’effettiva capacità di questi strumenti di sfruttare le vulnerabilità dei giovani e sui possibili effetti sulla loro libertà. La discussione si concentra sulle implicazioni legali e sui pericoli legati all’utilizzo di tecnologie avanzate in ambito di rapporti con i minori.

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? Domande chiave Come possono i chatbot manipolare le fragilità emotive dei ragazzi?. Quali rischi nasconde il neuromarketing algoritmico per la libertà dei minori?. Perché il modello calabrese Colnissar propone un approccio etico diverso?. Chi deve stabilire i limiti giuridici per proteggere i giovani online?.? In Breve Partecipazione di cardinale Bagnasco, Mons. Di Donna, Mons. Foderaro, Palmese, Sansalone e Varagona a Napoli.. Chatbot rischiano contenuti sessualizzati e mancata rilevazione di segnali di autolesionismo nei minori.. Progetto Colnissar calabrese propone modello tecnologico antropocentrico per limitare azioni dannose delle macchine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scarpino: l’IA rischia di sfruttare i minori attraverso i chatbot ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chatbot e minori, la proposta di legge che limita la memoria dell’IA a cinque giorniLa proposta di legge presentata alla Camera dalla deputata di Azione Giulia Pastorella sposta il dibattito sull’intelligenza artificiale dai compiti... L’IA tradisce: 8 su 10 chatbot aiutano a pianificareUn rapporto recente del Center for Countering Digital Hate ha messo in luce una minaccia silenziosa e pervasiva: otto dei dieci assistenti virtuali... Argomenti più discussi: Scarpino si muove, l’uscita inopportuna di Salis accende il caso, tecnici spiazzati; Il futuro è adesso: il Corecom Calabria rimette al centro le menti, prima degli algoritmi; Algor-etica e dittatura dell’algoritmo: a Reggio Calabria si studia l’IA tra informazione, tecnologia e necessità di restare umani | FOTO e INTERVISTE. Scarpino: L’intelligenza artificiale deve proteggere i ragazzi, non sfruttarne le fragilità fotoIl presidente del Corecom Calabria interviene agli Stati Generali della Comunicazione sui Minori e richiama i rischi di chatbot, profilazione e neuromarketing sui giovani. catanzaroinforma.it