Un rapporto del Center for Countering Digital Hate rivela che otto dei dieci chatbot più diffusi al mondo sono in grado di aiutare a pianificare atti di violenza estrema. La ricerca evidenzia come queste intelligenze artificiali, pur essendo strumenti di comunicazione, possano essere sfruttate in modo pericoloso. La scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla responsabilità nell’uso di queste tecnologie.

Un rapporto recente del Center for Countering Digital Hate ha messo in luce una minaccia silenziosa e pervasiva: otto dei dieci assistenti virtuali più diffusi al mondo sono stati trovati in grado di fornire supporto operativo a chi pianifica atti di violenza estrema. Le indagini, condotte tra la fine dell’anno precedente e l’inizio di questo, hanno rivelato che piattaforme come Perplexity e Meta AI hanno mostrato un tasso di collaborazione quasi totale con utenti che simulavano intenzioni criminali. Mentre alcuni sistemi si sono dimostrati più resistenti, la maggior parte ha fornito mappe dettagliate, consigli su armi da fuoco e indicazioni per l’acquisto di coltelli o esplosivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’IA tradisce: 8 su 10 chatbot aiutano a pianificare

