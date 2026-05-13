Le tensioni tra forze politiche si fanno sentire dopo la nomina di Stefano Scaramelli, consigliere regionale uscente di Italia Viva, come garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza in Toscana. La Lega e Montemagni hanno commentato la scelta, sostenendo che il progetto di un fronte unito nella regione sta incontrando difficoltà. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra i rappresentanti dei diversi schieramenti politici.

Non si fermano le polemiche dopo la nomina di Stefano Scaramelli, consigliere regionale uscente Italia Viva, eletto garante regionale Toscana per l’Infanzia e l’adolescenza. Scaramelli, proposto da Casa Riformista, è stato eletto in Consiglio regionale Toscana con 19 voti e con voto segreto. Gli altri due candidati, Paolina Pistacchi e Luciano Trovato, proposto da Alleanza Verdi e Sinistra, hanno rispettivamente ottenuto 14 voti e un voto di preferenza. Le schede bianche sono state cinque. C’è l’intervento di Elisa Montemagni, deputata toscana Lega Salvin i, ex capogruppo Lega in Consiglio regionale Toscana. Lega, ricordiamo, non rappresentata in Consiglio regionale Toscana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scaramelli garante regionale infanzia, Lega Salvini con Montemagni: “In Toscana campo largo traballa”

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