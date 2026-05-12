Garante per l’infanzia | Stefano Scaramelli eletto a maggioranza dal Consiglio regionale Scontro in Aula

Il Consiglio regionale toscano ha votato a favore di Stefano Scaramelli come nuovo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza. La proposta è arrivata dal gruppo Casa Riformista e ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei presenti in aula. La sua nomina è avvenuta dopo una discussione che ha visto anche alcuni dissensi tra i consiglieri. La carica è ora ufficialmente ricoperta da Scaramelli.

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– Il Consiglio regionale della Toscana ha eletto Stefano Scaramelli, che era stato proposto da Casa Riformista, come nuovo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza. L’elezione è venuta a maggioranza, con 19 voti di preferenza registrati nel corso del voto segreto effettuato tramite dispositivo elettronico. Gli altri due candidati, Paolina Pistacchi e Luciano Trovato, proposto da Alleanza verdi e sinistra, hanno rispettivamente ottenuto 14 e un voto di preferenza. Le schede bianche sono state cinque. Prima delle operazioni di voto, era proseguito il lungo e serrato dibattito iniziato nel primo pomeriggio. La capogruppo di Fratelli d’Italia,...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Garante per l’infanzia: Stefano Scaramelli eletto a maggioranza dal Consiglio regionale. Scontro in Aula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... Garante regionale per l'infanzia: bufera sul renziano Scaramelli, Avs e 5 Stelle non lo voglionoLa nomina del nuovo garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, vacante dal luglio 2025, spacca il campo largo toscano che sostiene Eugenio... Argomenti più discussi: Garante Infanzia: Scaramelli, Trovato e Pistacchi ecco i nomi che andranno al voto del Consiglio regionale; Toscana, Garante Infanzia: dalla Commissione tre nomi in aula. Scaramelli c’è.; Garante regionale infanzia, Pd spaccato: i consiglieri fiorentini votano l'odg di Palagi per stoppare Scaramelli; Garante Infanzia. Tre candidati. Voto segreto. Garante regionale infanzia, Pd spaccato: i consiglieri fiorentini votano l'odg di Palagi per stoppare ScaramelliTutto Palazzo Vecchio, da destra a sinistra, ma con l'assenza di Italia Viva, vota compatto per chiedere un ripensamento ... firenzetoday.it