Pusher beccato con 2 chili di hashish Venti panetti nascosti nell’auto

Un uomo di 34 anni, di origine albanese e senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia mentre trasportava circa 2 chili di hashish nascosti in venti panetti all’interno della sua auto. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto la droga ed è scattato l’arresto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto in commissariato.

Beccato dalla polizia con 2 chilogrammi di hashish. Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne di origine albanese senza fissa dimora. Nascondeva nell’auto venti ‘panetti’ già pronti per essere messi sul mercato. Il pusher nella tarda serata di giovedì è incappato in uno dei servizi di controllo del territorio ad Alto impatto disposti dal prefetto Valerio Massimo Romeo e coordinati dal Questore Ugo Angeloni. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intorno alle 21, all’altezza dello svincolo Siena Nord della Palio, nel comune di Monteriggioni, hanno fermato un’auto sospetta. Il giovane che era al volante ha subito mostrato evidenti segni di nervosismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’auto Articoli correlati Viaggiava con due panetti di hashish nascosti nell'imbottitura del sedile: arrestatoUn uomo di 24 anni è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Milano durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti... Leggi anche: Nonno pusher a Tor Bella Monaca: i panetti di hashish nascosti nel frigorifero di casa Altri aggiornamenti su Pusher beccato Discussioni sull' argomento Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’auto; Beccato a spacciare eroina in centro a Montebelluna: pusher arrestato; Droga e contanti in auto: due giovani arrestati per spaccio a Cannara; Fugge nel centro del Paese. Beccato con cocaina e 2mila euro. Pusher beccato con 2 chili di hashish. Venti panetti nascosti nell’autoBeccato dalla polizia con 2 chilogrammi di hashish. Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne di origine albanese senza fissa dimora. Nascondeva nell’auto venti ‘panetti’ già pronti per essere me ... lanazione.it Beccato grazie al fiuto del cane, guadagni per 300mila euro: arrestato 34enne #Cronaca #arresto #cane #droga #guadagni #spaccio #stupefacente - facebook.com facebook