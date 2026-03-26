Il Cisterna Volley si prepara a disputare i quarti di finale dei playoff quinto posto, con un incontro in programma sabato 4 aprile alle 18 all’Allianz Cloud contro Milano. La squadra lombarda è stata eliminata dalla corsa allo Scudetto da Verona. L’incontro rappresenta l’ultima fase della competizione tra le due formazioni.

Si parte sabato 4 aprile con la prima gara in trasferta; gara-2 al palazzetto di viale delle Provincie quattro giorni dopo; eventuale gara-3 sempre a Milano il 12 aprile Si avvicina per il Cisterna Volley l’inizio dei playoff quinto posto. Sabato 4 aprile alle 18 i pontini scenderanno in campo all’Allianz Cloud per i quarti di finale contro Milano, eliminata dalla corsa Scudetto per mano della Rana Verona. L’8 aprile è in programma poi gara-2, al Palasport di via Delle Province (con inizio alle 20.30); l’eventuale gara-3 si giocherà a Milano, domenica 12 aprile. L'Allianz Milano arriverà alla sfida contro Cisterna dopo la finale della Cev Challenge Cup 2026 contro i belgi del Lindemans Aalst: la gara di andata si gioca in Belgio questa sera (ore 20:30), con ritorno a Milano il primo aprile. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Cisterna Volley ai playoff quinto posto: la sfida ai quarti con Milano

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