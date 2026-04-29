Sinner-Jodar in diretta LIVE all'ATP Madrid 2026 in campo dalle 16 | Jannik sfida il talento spagnolo nei quarti
Alle 16:00, nel torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner affronta Rafael Jodar nei quarti di finale. La partita si svolge sul campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open 2026. I due giocatori si affrontano in una sfida diretta che si può seguire in diretta live.
Jannik Sinner sfida Rafael Jodar sul campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik si confronterà con lo spagnolo numero 42 al mondo per guadagnarsi un posto nelle semifinali del torneo Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il giovane Rafael Jodar si prepara ad affrontare Jannik Sinner senza cambiare approccio. “Sarà una partita molto dura, questo è chiaro. Cercherò di esprimere il mio miglior livello e di imparare molto da questo incontro. Se farò le cose bene, avrò le mi - facebook.com facebook
Sinner e il match con Jodar: "Avrò delle risposte verso Roma e Parigi". VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com