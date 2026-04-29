Sinner-Jodar in diretta LIVE all'ATP Madrid 2026 in campo dalle 16 | Jannik sfida il talento spagnolo nei quarti

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:00, nel torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner affronta Rafael Jodar nei quarti di finale. La partita si svolge sul campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open 2026. I due giocatori si affrontano in una sfida diretta che si può seguire in diretta live.

Jannik Sinner sfida Rafael Jodar sul campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik si confronterà con lo spagnolo numero 42 al mondo per guadagnarsi un posto nelle semifinali del torneo Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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