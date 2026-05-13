Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre si trovava in un negozio di Scandiano. Durante il controllo, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. In seguito alla perquisizione, sono stati trovati un coltello e sostanze stupefacenti. La vicenda è ancora sotto indagine e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Scandiano (Reggio Emilia), 13 maggio 2026 – Controllato dai carabinieri in un negozio a Scandiano per un presunto atteggiamento sospetto, un uomo ha manifestato insofferenza e nervosismo. E ben presto si è scoperto il motivo. L’uomo, di 53 anni e residente nel Reggiano, era in possesso ingiustificato di un coltello a serramanico con lama di quasi nove centimetri, oltre a una modica quantità di hashish, per uso personale. È accaduto ieri mattina, quando i carabinieri Scandiano, durante un controllo in un esercizio commerciale,, hanno notato un uomo, che, alla loro vista, ha avuto una reazione sospetta. E’ stato fermato, identificato e perquisito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandiano, in negozio con coltello e droga

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