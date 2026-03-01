Rapina a Firenze entra in un negozio di alimentari con un coltello e si fa consegnare 300 euro

I carabinieri stanno indagando su una rapina avvenuta a Firenze sabato 28 febbraio. Un uomo armato di coltello è entrato in un negozio di alimentari e si è fatto consegnare 300 euro dal dipendente. L’autore del colpo si è poi allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

Firenze, 1 marzo 2026 – Indagini in corso da parte dei carabinieri su una rapina avvenuta nella giornata di ieri, sabato 28 febbraio. E’ successo in via Baccio da Montelupo, all’interno di un negozio di alimentari. Un uomo è entrato armato di coltello ed ha minacciato la cassiera, facendosi consegnare circa 300 euro in contanti. Dopo aver sottratto il denaro, l’uomo si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Non risultano feriti. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto accaduto ed individuare il responsabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina a Firenze, entra in un negozio di alimentari con un coltello e si fa consegnare 300 euro Armato di coltello entra in banca e si fa consegnare 5mila euro: arrestato l'autore di una rapina in via CibrarioEra successo il 28 novembre scorso, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Asti a Torino, in via Cibrario 6. Rapina al bar Piccadilly. Le punta il coltello alla gola e si fa consegnare 100 euro. Arrestato un’ora dopoHa puntato il coltello alla gola della barista, intimandole di consegnarle i soldi della cassa.