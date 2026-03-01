Sabato pomeriggio, una dipendente di un negozio di alimentari in via Baccio da Montelupo, alla periferia di Firenze, ha vissuto un momento di paura. Un uomo ha fatto irruzione nel negozio minacciando con un coltello e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per le indagini.

La donna non ha potuto far altro che assecondare le richieste dell'aggressore che è riuscito a impossessarsi di circa 300 euro FIRENZE – Il sabato pomeriggio si è trasformato in un incubo per la dipendente di un negozio di alimentari in via Baccio da Montelupo, alla periferia di Firenze. Intorno al tardo pomeriggio di ieri (28 febbraio) un uomo è entrato nell’attività commerciale non per fare acquisti, ma con il preciso intento di mettere a segno un colpo fulmineo. Armato di coltello, il malvivente si è diretto verso la cassa e ha minacciato la cassiera, intimandole di consegnare tutto il denaro presente. Sotto la minaccia della lama,... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rapina con la minaccia del coltello in un negozio di alimentari a Firenze

Rapina a Firenze, entra in un negozio di alimentari con un coltello e si fa consegnare 300 euroFirenze, 1 marzo 2026 – Indagini in corso da parte dei carabinieri su una rapina avvenuta nella giornata di ieri, sabato 28 febbraio.

Rapina un negozio in viale d'Annunzio e minaccia il dipendente con un coltello: rintracciato dai carabinieriAvrebbe prima preso l’incasso e alcuni beni esposti nel negozio e poi, per fuggire, avrebbe minacciato il dipendente con un coltello.

Tutto quello che riguarda Rapina.

Temi più discussi: Al ladro: sorpreso a rubare una bici minaccia i condomini con un coltello; Ivrea, entra nella sala scommesse e minaccia con un coltello: rapinatore arrestato dopo la fuga; Prende per il collo un coetaneo, lo minaccia e rapina: 15enne denunciato a Desenzano; Con un coltello rapina la tabaccheria Gobbi: L’arma verso di me mentre arraffava i soldi.

Ivrea, entra nella sala scommesse e minaccia con un coltello: rapinatore arrestato dopo la fugaLe minacce con il coltello, la fuga, l’arresto. Si è sviluppata così ieri sera, 27 febbraio, la rapina che ha spaventato clienti e personale della sala scommesse di via Sant’Ulderico, a Ivrea. È avven ... torinotoday.it

Firenze, minaccia con un coltello la cassiera di un negozio di alimentariRapina in un negozio di alimentari in via Baccio da Montelupo a Firenze. Ieri pomeriggio, 28 febbraio, un uomo armato di coltello è entrato nel negozio e ... gonews.it

Rapinata e strattonata mentre si trovava in un locale di Formello, alle porte di Roma. Una donna, vittima di tre malviventi. L’episodio si è verificato in un locale di viale Africa. Secondo una prima ricostruzione, un 39enne di origini peruviane, avrebbe tentato di s - facebook.com facebook

Che droga ci hanno messo in questa canzone FACCIAMO INSIEME UNA RAPINA BABY #sanremo2026 x.com