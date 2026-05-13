Una vasta organizzazione criminale dedita allo spionaggio informatico e alla vendita di dati sensibili è stata smantellata dalla Polizia di Stato dopo un'operazione coordinata dalla Procura di Napoli. L'indagine ha portato al sequestro di numerose banche dati contenenti informazioni di vip e imprenditori, che erano state oggetto di spionaggio e furto. L'organizzazione operava in modo sistematico e aveva coinvolgimenti in diverse regioni italiane.

Una vasta organizzazione criminale specializzata nello spionaggio informatico e nella vendita di dati sensibili è stata smantellata dalla Polizia di Stato al termine di una maxi operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. L’inchiesta ha fatto emergere un sistema illecito basato su accessi abusivi alle banche dati istituzionali, attraverso i quali venivano sottratte informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, personaggi dello spettacolo, attori e cantanti. L’operazione è scattata all’alba tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. Gli investigatori hanno eseguito misure cautelari nei confronti di decine di indagati accusati, a vario titolo, di accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scandalo in Italia: spiate banche dati, rubate informazioni a vip e imprenditori

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