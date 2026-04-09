Caso Equalize spiate centinaia di vip e imprenditori | anche Selvaggia Lucarelli Fabrizio Corona e Bobo Vieri

Un'indagine ha rivelato che un'agenzia investigativa avrebbe raccolto informazioni su centinaia di vip e imprenditori, tra cui alcune figure note nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche celebri blogger e personaggi pubblici. L'operazione sarebbe iniziata diversi mesi fa e avrebbe riguardato attività di spionaggio e raccolta di dati riservati. La notizia ha suscitato attenzione e sollevato interrogativi sulla privacy dei soggetti coinvolti.