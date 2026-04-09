Caso Equalize spiate centinaia di vip e imprenditori | anche Selvaggia Lucarelli Fabrizio Corona e Bobo Vieri
Un'indagine ha rivelato che un'agenzia investigativa avrebbe raccolto informazioni su centinaia di vip e imprenditori, tra cui alcune figure note nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche celebri blogger e personaggi pubblici. L'operazione sarebbe iniziata diversi mesi fa e avrebbe riguardato attività di spionaggio e raccolta di dati riservati. La notizia ha suscitato attenzione e sollevato interrogativi sulla privacy dei soggetti coinvolti.
Sarebbero centinaia le persone, tra vip e imprenditori, che sarebbero state "dossierate" dall'agenzia investigativa Equalize. La Procura di Milano ha chiesto il processo per il fondatore Enrico Pazzali e chiuso le indagini a carico di altri 81 soggetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky TognazziCi sono anche Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante della Juve, dell'Inter e della Nazionale, l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger...
Da Bobo Vieri a Fabrizio Corona fino a Ricky Tognazzi: ecco tutti i nuovi nomi dei vip spiati da EqualizeDa Christian Vieri a Fabrizio Corona, fino a Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli.
Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky Tognazzi(ANSA) – MILANO, 09 APR – Ci sono anche Christian ‘Bobo’ Vieri, ex attaccante della Juve, dell’Inter e della Nazionale, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger Selvaggia Lucarelli e Ricky ... espansionetv.it
Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali: chiuse indagini su 81 personeL’ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa è accusato per presunti dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Tra gli indagati del secondo filone di inda ... tg24.sky.it