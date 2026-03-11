Infortunio Ferguson operazione alla caviglia e stagione finita! La conferma social dell’attaccante
Evan Ferguson, attaccante irlandese, ha subito un infortunio alla caviglia che ha richiesto un’operazione. La stagione dell’atleta si conclude prima del previsto, come annunciato tramite i suoi canali social. Nessuna altra informazione viene fornita sui dettagli del problema o sui tempi di recupero. La notizia riguarda la fine anticipata del suo impegno stagionale.
