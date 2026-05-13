Scacco al lavoro nero e all' illegalità diffusa | sospeso un ristorante e fermato un parcheggiatore col coltello

Da agrigentonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'operazione di controllo, un ristorante è stato chiuso immediatamente dopo aver riscontrato che su 11 lavoratori, tre erano impiegati senza contratto e altri cinque erano in posizione irregolare. Contestualmente, un parcheggiatore è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre brandiva un coltello. Le autorità continuano a monitorare il rispetto delle norme sul lavoro e la sicurezza pubblica nella zona.

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Chiusura immediata per un ristorante dove su 11 dipendenti presenti ben 3 erano “in nero” e 5 erano irregolari. Parcheggiatore abusivo trovato in possesso di un coltellaccio, mentre un giovane di Ravanusa di 23 grammi di hashish e un altro coltello a serramanico. Licata e Ravanusa sono finite.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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