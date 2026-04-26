Bologna scacco al docente | fermato col tricolore e la bandiera ucraina

A Bologna, il 25 aprile, un docente è stato allontanato dal corteo della Resistenza mentre portava con sé il tricolore e una bandiera ucraina. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti e dei mezzi di comunicazione, che hanno riferito dell'intervento delle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell'allontanamento né su eventuali sanzioni nei confronti del docente coinvolto.

? Cosa sapere A Bologna il 25 aprile il docente Tino Ferrari viene allontanato dal corteo della Resistenza.. L'Aser e il sindaco Matteo Lepore esprimono solidarietà per il blocco dovuto alla bandiera ucraina.. Il 25 aprile a Bologna, l’allontanamento di Tino Ferrari, docente universitario di 81 anni, dalle celebrazioni per la Resistenza ha scatenato forti polemiche dopo che il personale addetto alla sicurezza lo ha fermato perché portava una bandiera ucraina insieme ai simboli nazionale ed europeo. L’episodio si è verificato mentre l’anziano accademico, noto anche per il suo impegno presso l’Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna), si avvicinava all’area del corteo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, scacco al docente: fermato col tricolore e la bandiera ucraina Notizie correlate Chi è l’81enne con la bandiera ucraina allontanato dal corteo di BolognaNon c’è stata solo la cacciata della Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile di Milano a segnare con la vergogna una giornata che sarebbe dovuta... Juve, scacco matto al Bologna: David e Thuram blindano la ChampionsLa Juventus di Luciano Spalletti non sbaglia l’appuntamento con il destino e, nel posticipo della 33ª giornata, stende il Bologna per 2-0,...