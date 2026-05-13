Savona mobbing e intimidazioni da parte di un superiore infermiera risarcita dai giudici dopo otto anni con quattromila euro

Una infermiera che lavorava in una struttura privata a Savona ha ottenuto un risarcimento di 4.000 euro dopo aver subito mobbing e intimidazioni da parte di un superiore. La vicenda si è protratta per otto anni, e la donna è stata supportata dal sindacato fino alla conclusione del procedimento in Cassazione. La sentenza ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento, confermando le accuse di comportamenti vessatori sul luogo di lavoro.

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Quattromila euro di risarcimento per danni da mobbing e condanna al pagamento delle spese legali sono l’epilogo di una vicenda iniziata nel 2018 che ha visto coinvolta una infermiera del settore privato nel savonese. La denuncia, arrivata al sindacato Funzione pubblica Cgil nel 2018, ha riguardato una infermiera dipendente di una struttura privata che stava subendo mobbing da parte di un superiore: messaggi intimidatori, turni “punitivi”, comportamenti di carattere persecutorio, tutti elementi che hanno determinato conseguenze sulla salute della dipendente. La Funzione Pubblica Cgil si è presa carico della situazione: prima con incontri con...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Savona, mobbing e intimidazioni da parte di un superiore, infermiera risarcita dai giudici dopo otto anni con quattromila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morì in ospedale per reazione allergica a un farmaco, famiglia risarcita con un milione di euro 22 anni dopoLa Corte d'Appello di Firenze ha disposto un risarcimento da oltre un milione di euro per la famiglia di una 56enne morta 22 anni fa per arresto... Addio lavoro dopo 25 anni: "Licenziamento illegittimo. Risarcita con 62mila euro"Risarcita con circa 62mila euro per il licenziamento illegittimo, ma senza ottenere il reintegro sul posto di lavoro e neanche i contributi per i due...