Un dipendente licenziato dopo 25 anni di servizio ha ottenuto un risarcimento di circa 62 mila euro, dopo aver contestato il provvedimento ritenendolo illegittimo. La battaglia legale si è protratta per due anni contro una cooperativa, ma il lavoratore non ha ottenuto né il reintegro sul posto di lavoro né il pagamento dei contributi previdenziali relativi a quel periodo.

Risarcita con circa 62mila euro per il licenziamento illegittimo, ma senza ottenere il reintegro sul posto di lavoro e neanche i contributi per i due anni di battaglia legale contro Coop Alleanza 3.0. La vittoria, però, in sede legale restituisce un po’ di giustizia a Floriana Fraboni, che venne licenziata il 13 giugno 2024 dopo 25 anni di lavoro. Ieri nella sede di Cgil a raccontare un licenziamento, rispedito al mittente dal giudice, sono intervenute la segretaria generale di Filcams Lisa Cavallini, l’avvocato Stefania Guglielmi e la stessa lavoratrice. Ma veniamo ai fatti. A far scattare nel 2024 il licenziamento sarebbe stata una reazione del tutto fortuita di Fraboni, che in quel momento stava lavorando al bancone della macelleria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio lavoro dopo 25 anni: "Licenziamento illegittimo. Risarcita con 62mila euro"

Notizie correlate

Licenziamento illegittimo: vince la lavoratrice, torna al lavoroUna sentenza del giudice del lavoro ha stabilito la reintegra di una lavoratrice a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo, sancendo il...

Morì in ospedale per reazione allergica a un farmaco, famiglia risarcita con un milione di euro 22 anni dopoLa Corte d'Appello di Firenze ha disposto un risarcimento da oltre un milione di euro per la famiglia di una 56enne morta 22 anni fa per arresto...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Addio lavoro dopo 25 anni: Licenziamento illegittimo. Risarcita con 62mila euro; Titolo di artigiano, addio abusi: multe da 25 mila euro; Nuovi guai in casa Trump. Un altro addio (tra accuse e scandali) e sondaggi deprimenti (di S. Alvieri); Lo stesso tifoso del Coventry festeggia allo stadio il ritorno in Premier dopo 25 anni dal messaggio d'addio.

Addio lavoro dopo 25 anni: Licenziamento illegittimo. Risarcita con 62mila euroLa dipendente ha vinto la sua battaglia legale contro Coop Alleanza 3,0 Mi sono ripresa la mia dignità. L’aiuto del sindacato è stato fondamentale. msn.com

Addio a Massimiliano Lauro: è il quinto morto sul lavoro nel 2026 x.com

Fisco, colf e badanti: arriva la ritenuta Irpef per le famiglie Addio evasione nel lavoro domestico: lo Stato trasforma le famiglie in sostituti d’imposta per r... - facebook.com facebook