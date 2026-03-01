Morì in ospedale per reazione allergica a un farmaco famiglia risarcita con un milione di euro 22 anni dopo

La Corte d'Appello di Firenze ha stabilito un risarcimento di oltre un milione di euro per la famiglia di una donna di 56 anni morta 22 anni fa a causa di un arresto cardiaco provocato da uno shock anafilattico dopo aver assunto un farmaco. La donna è deceduta in ospedale a seguito di una reazione allergica.

La Corte d'Appello di Firenze ha disposto un risarcimento da oltre un milione di euro per la famiglia di una 56enne morta 22 anni fa per arresto cardiaco da shock anafilattico dopo aver assunto un farmaco. I giudici: "Negligenza da parte dei sanitari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arezzo, morì in ospedale dopo la reazione allergica a un farmaco: famiglia risarcita con un milione di euroMorì in ospedale per una reazione allergica a un farmaco: dopo 22 anni l’Asl dovrà risarcire i parenti con quasi un milione di euro.

Batterio la colpisce alla nascita in ospedale e perde l’udito a causa del farmaco: risarcita 10 anni dopoIl caso di una minore che ha perso parte dell’udito alla nascita all’ospedale di Padova per un farmaco necessario dopo l’infezione da Klebsiella...

Tutto quello che riguarda Morì.

Temi più discussi: Giallo a Roma, esce dall'ospedale e muore poco dopo sulla Laurentina; Cade per strada, batte la testa e muore il giorno dopo in ospedale: indagini in corso; Vasto, bimbo di 15 mesi morì in ospedale: aveva ingoiato cocaina trovata in casa. La madre accusata di omicidio colposo; Cava de’ Tirreni, operaio 60enne muore in ospedale dopo una caduta da un solaio.

Castiglion Fiorentino, morì in ospedale per allergia a un farmaco: parenti risarciti con 1 milione dopo 22 anniLa donna aveva 56 anni ed era stata operata pochi giorni prima al ginocchio Sanitari condannati per negligenza e imprudenza. corrierefiorentino.corriere.it

Tragedia a Perugia, bimba di 5 mesi morta per meningite fulminante: la nota dell'ospedaleMorte di una bimba a Perugia: meningite fulminante causa la tragedia dopo ricovero immediato in ospedale. La nota del Santa Maria della Misericordia. notizie.it

Morì in ospedale per una reazione allergica a un farmaco: dopo 22 anni l’Asl dovrà risarcire i parenti con quasi un milione di euro. La vittima aveva 56 anni quando fu ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arez - facebook.com facebook

Oggi nel 1494 nasceva il pittore #FrancescoUbertini, detto il #Bacchiacca. Morì il #5ottobre del 1557. (RITROVAMENTO DELLA COPPA RUBATA NEL SACCO DI BENIAMINO, anno 1515-1516 circa, olio su tavola, 26 × 19 cm, Galleria Borghese, #Roma). #1m x.com