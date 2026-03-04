Crisi Hoepli i sindacati chiedono un incontro urgente con il sindaco Sala

I sindacati hanno richiesto un incontro immediato con il sindaco e l’assessora al lavoro per discutere della crisi della libreria Hoepli. La richiesta arriva in un momento di preoccupazione per la situazione dell’azienda e coinvolge le autorità cittadine che devono affrontare la questione. La richiesta di confronto è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

"Un incontro urgente" sulla crisi della Hoepli, con il sindaco Beppe Sala e l’assessora al lavoro Alessia Cappello. Lo chiedono i sindacati Cgil, Cisl e Uil in una lettera inviata all’amministrazione. Nei giorni scorsi è stata formalizzata la richiesta di cassa integrazione ordinaria per tutti i dipendenti (89), con una durata iniziale prevista di 13 settimane. Le organizzazioni sindacali avevano però anche fatto sapere che, dopo un primo incontro con l'azienda, non era stato sottoscritto nessun accordo in merito alla misura. “Il futuro della storica casa editrice e della libreria Hoepli verrà deciso nei prossimi giorni”, spiegano le rappresentanze milanesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Crisi Hoepli, situazione “preoccupante”: i lavoratori chiedono un incontro urgente con il sindaco SalaMilano – I sindacati chiedono "un incontro urgente" con il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore al Lavoro Alessia Cappello sulla crisi della Hoepli.

Crisi Hoepli, situazione preoccupante: i lavoratori chiedono un incontro urgente con il sindaco SalaLa storica libreria nel cuore di Milano rischia di chiudere e lasciare a casa 90 dipendenti. L’ultimo tavolo non ha sortito effetti, come i precedenti: l’azienda non intende richiedere la cassa integr ... ilgiorno.it

In Lombardia ha fatto letteralmente La Storia: ora a rischio la libreria su 5 piani con 100mila volumi e 2km di scaffaliIncontro tra Hoepli e sindacati dopo l'ipotesi cassa integrazione. Bilancio in perdita e scontro tra la famiglia Hoepli e i soci di minoranza Nava sul futuro del catalogo. comozero.it

Nemmeno la #cassaintegrazione per i dipendenti. I diritti e le tutele dei lavoratori in questo Paese,contano sempre meno. #Hoepli #crisi #Urso #Calderone #governodiincapaci x.com

Libreria IL LIBRO E'. . É davvero la fine per la storica libreria di Milano Voi cosa ne pensate #libri #hoepli #milano #librerie #librerieitaliane facebook