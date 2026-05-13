Sassari il maltempo colpisce la Cavalcata | slittano eventi e sfilate

Il maltempo a Sassari ha portato al rinvio di alcune manifestazioni della Cavalcata, tra cui alcune sfilate e eventi previsti nel calendario. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali in seguito alle condizioni meteorologiche avverse. Questa situazione potrebbe incidere sul programma estivo della città, con possibili riprogrammazioni di eventi e modifiche alle date previste. La protezione dei partecipanti e del pubblico resta al centro delle decisioni prese.

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? Punti chiave Quali eventi della Cavalcata sono stati ufficialmente rimandati?. Come influirà il maltempo sul programma estivo di Sassari?. Dove si terrà l'iniziativa di promozione culturale spostata a sabato?. Quale attività artigianale riuscirà a svolgersi regolarmente nonostante la pioggia?.? In Breve Riti e suoni di Monte d'Accoddi slittati da giovedì 14 maggio. Battesimo della sella all'Ippodromo Pinna rimandato per venerdì 15 maggio. Inaugurazione Tradizioni in movimento spostata a sabato 16 maggio in piazza Castello. Laboratorio di camiceria di Giovanni Cherchi confermato per venerdì 15 alle 16.30. Il maltempo colpisce la programmazione della Cavalcata Sarda a Sassari, costringendo il Comune a posticipare diversi eventi collaterali previsti tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, il maltempo colpisce la Cavalcata: slittano eventi e sfilate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diesel a 2 euro: la crisi di Hormuz colpisce SassariI prezzi del diesel nella provincia di Sassari hanno raggiunto la soglia psicologica dei due euro al litro, spinti dall’impennata del petrolio grezzo... Il maltempo colpisce tutta la Brianza: strade allagate, grandine e viabilità in tiltUna perturbazione intensa ha colpito il confine tra le province di Como e Lecco nella serata di mercoledì, con forti piogge e raffiche di vento che... Si parla di: Strade imbiancate, muri danneggiati dalla grandine: il maltempo colpisce il Pordenonese. Le condizioni meteo hanno costretto il Comune a far slittare alcuni appuntamenti o rinviarliSalta lo spettacolo a Monte d’Accoddi e la sfilata dei bambini, annullato anche il Battesimo della sella all’ippodromo. Slitta Visioni di Sardegna in piazza Castello ... lanuovasardegna.it Il Sassarese colpito da un improvviso nubifragio: allagamenti e grandineUn'improvvisa e violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi in provincia di Sassari ... sassarioggi.it