Il maltempo ha coinvolto tutta la Brianza, causando allagamenti sulle strade, grandine e problemi alla viabilità. La situazione ha reso difficile la circolazione tra Erba e i comuni della provincia lecchese, creando disagi per gli automobilisti e interventi di emergenza da parte delle squadre di pronto intervento. Nessun dettaglio su eventuali danni o feriti è stato ancora comunicato.

Una perturbazione intensa ha colpito il confine tra le province di Como e Lecco nella serata di mercoledì, con forti piogge e raffiche di vento che hanno creato disagi alla circolazione Una serata da dimenticare per chi si è trovato alla guida tra Erba e i comuni della Brianza Lecchese. Una perturbazione intensa ha interessato, a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì, un'ampia porzione del confine tra le province di Como e Lecco, scaricando in poche ore quantità di pioggia significative, grandine e portando raffiche di vento che hanno messo a dura prova la viabilità locale. Le immagini girate nella zona di Erba, comune del Comasco... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Il maltempo colpisce tutta la Brianza: strade allagate, grandine e viabilità in tilt

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