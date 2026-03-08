I prezzi del diesel nella provincia di Sassari hanno superato i due euro al litro, a causa dell’aumento del prezzo del petrolio greggio. Le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno provocato questa impennata, che si riflette sui distributori della zona. La situazione ha portato a una crescita immediata dei costi per i consumatori e i operatori locali.

I prezzi del diesel nella provincia di Sassari hanno raggiunto la soglia psicologica dei due euro al litro, spinti dall’impennata del petrolio grezzo causato dalle tensioni nello Stretto di Hormuz. La crisi tra Iran e Stati Uniti ha innescato un meccanismo di panico nei mercati energetici globali che si riflette immediatamente sulle pompe della Sardegna. L’aumento non è un fenomeno isolato ma il risultato diretto dell’instabilità geopolitica nel Golfo Persico, dove il rischio di blocco delle rotte marittime costringe gli operatori a pagare premium per garantire le forniture. I distributori locali adeguano i listini in tempo reale, trasmettendo l’onere economico direttamente alle tasche degli automobilisti e delle imprese sarde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel a 2 euro: la crisi di Hormuz colpisce Sassari

Benzina e diesel, allarme rosso dopo l'attacco all'Iran: quanto può costarci la crisi dello Stretto di HormuzE ora? Oltre agli aspetti geopolitici ci sono da valutare le conseguenze economiche.

I prezzi del carburante volano con la crisi in Medio Oriente: il diesel (servito) supera i 2 euroFirenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente si riflette immediatamente sui carburanti, anche in Toscana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Diesel a 2 euro la crisi di Hormuz....

Temi più discussi: Diesel a 2 euro nel Cuneese: perché in Spagna costa 25 centesimi in meno?; Benzina e diesel verso i 2 euro al litro: Tasse più alte per chi specula. Verifiche della guardia di finanza; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Diesel oltre 2,5 euro al litro sulla Torino-Piacenza, benzina sopra quota 2,3: tutti i prezzi in autostrada.

Caro carburanti, diesel supera i 2 euro: cosa cambia al distributore con le accise mobiliBenzina e diesel toccano i 2,6 euro. Governo ragiona sulle accise mobili. Cosa cambierebbe? Ecco le regioni dove il carburante costa di più ... quifinanza.it

Diesel oltre i 2 euro in Italia: perché in Spagna costa molto meno?Diesel oltre i 2 euro in Italia: perché in Spagna costa molto meno? Diesel oltre i 2 euro in Italia: perché in Spagna costa molto meno? auto.everyeye.it

I PREZZI DEL DIESEL in USA RAGGIUNGONO IL LIVELLO PIÙ ALTO DA OLTRE TRE ANNI I prezzi medi del diesel sono saliti a 4,59 € al gallone, secondo i dati di GasBuddy. Questo supera il picco precedente del settembre 2023 e segna il livello più - facebook.com facebook

Diesel a 1,732 €/l. Secondo le nostre stime dovrebbe costare quasi 10 cent in meno. Totale medio: +186,64€ l’anno Chiediamo trasparenza e controlli contro le speculazioni. Il comunicato federconsumatori.it/carburanti-tra… #Carburanti #Diesel #Car x.com