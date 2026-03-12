Appiccano il fuoco sui sedili dei pullman | doppio atto vandalico contro la Stp
Due atti vandalici sono stati segnalati sui mezzi pubblici della Stp Brindisi, con persone che hanno dato fuoco ai sedili dei pullman. L’incidente ha causato momenti di panico tra i passeggeri e danneggiamenti ai veicoli coinvolti. Le autorità stanno indagando sugli episodi per identificare i responsabili.
Due tentati incendi in poche ore tra Brindisi e Ostuni. Identificati i responsabili del primo attacco sui mezzi pubblici. L'azienda di trasporti denuncia i danneggiamenti BRINDISI - Carta data alle fiamme sui sedili e momenti di panico a bordo dei mezzi pubblici della Stp Brindisi. Due gravi episodi di vandalismo hanno segnato nelle ultime ore il servizio di trasporto locale, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri e danneggiando gli automezzi. Il primo incidente si è verificato alle 22:10 di ieri (11 marzo 2026) sulla linea urbana 4 di Brindisi, che collega via Punta Penne all'ospedale “Perrino”, attraversando i quartieri Sant'Elia, Commenda, Centro, Paradiso e Casale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
