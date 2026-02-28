Giffoni nuovo atto vandalico ai danni dell' auto dell' ex sindaco | la denuncia

A Giffoni Valle Piana, l’ex sindaco Ugo Carpinelli ha segnalato che la sua Lancia Y, parcheggiata sotto la sua abitazione, è stata presa di mira per la terza volta. Durante la notte, ignoti hanno squarciato gli pneumatici dell’auto, che si trova nel cortile di casa. La vettura è stata danneggiata senza che siano stati identificati i responsabili.

Atto vandalico ai danni dell’ex sindaco di Giffoni Valle Piana, Ugo Carpinelli. Per la terza volta, ignoti hanno preso di mira la sua Lancia Y, parcheggiata sotto la sua abitazione: squarciate gli pneumatici durante la notte. Spetterà ai carabinieri risalire agli autori del gesto.Il post di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Atto vandalico ai bagni pubblici: la denuncia del sindaco di LauroTempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione comunale di Lauro informa la cittadinanza che i bagni pubblici situati nell’aria ex casa del fascio,... Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto. “Gesto di inaudita gravità”Firenze, 25 dicembre 2025 – “Nella mattinata di oggi ci siamo svegliati davanti a una bruttissima sorpresa: la targa dedicata a Norma Cossetto,...